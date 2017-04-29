СМИ узнали о тайных телефонных разговорах Путина и Порошенко

Президент Россиии Владимир Путин и глава Украины Петр Порошенко в начале апреля провели неофициальные телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Донбассе.

Как стало известно «Коммерсанту», разговор длился около 20 минут и прошел по инициативе украинского лидера. Как сообщил источник «Ъ» в Москве, в ходе диалога «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей».

Сообщается, что по итогам беседы конкретных договоренностей достигнуто не было, Порошенко и Путин лишь обсудили отдельные гуманитарные вопросы. Как рассказал «Ъ» источник в Киеве, близкий к Порошенко, президенты говорили об обмене пленными, поставках в Донбасс продуктов и выплате пенсий гражданам непризнанных республик.

Ранее сообщалось о скрытых от СМИ телефонных разговорах лидеров России и Украины. По данным «Ъ», за два месяца 2017 года между Путиным и Порошенко состоялись четыре телефонных разговора.

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