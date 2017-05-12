СМИ узнали сроки начала сноса пятиэтажек в Москве

Фактический снос домов, включенных в программу реновации в Москве, начнется не раньше сентября текущего года.

Глава Гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты Вячеслав Семерин рассказал «Известиям», что проектные работы уже начались. При этом он добавил, что дом, попавший с список на снос, не будут трогать, если две трети жильцов выскажутся против этого.

В настоящее время в списке порядка четырех с половиной тысяч домов. Перечень не окончательный, он может измениться по итогам голосования, которое будет проводиться с 15 мая по 15 июня. Голосовать жильцы попавших в список домов смогут как лично через МФЦ, так и через систему «Активный гражданин.

Переселять людей из снесенных хрущевок будут в новые дома высотой от 6 до 14 этажей.