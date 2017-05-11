СМИ узнали о слежке за Шереметом накануне его убийства
За журналистом Павлом Шереметом накануне его гибели велась слежка – камеры видеонаблюдения зафиксировали бывшего (на сегодняшний день) сотрудника СБУ.
Согласно сведениям украинских СМИ, он провел у дома, где проживал Шеремет, несколько часов той ночью, когда машина журналиста была заминирована.
Удалось установить, что автомобиль, на котором сотрудник силовых структур приехал к дому Шеремета, принадлежит Наталье Зарецкой. Она рассказала, что купила машину в интересах Игоря Устименко. По данным СМИ, он работал в СБУ до 2014 года, сообщает «ФедералПресс».
В СБУ эту информацию комментировать отказались. Устименко также не стал общаться с прессой.
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