СМИ узнали о слежке за Шереметом накануне его убийства

За журналистом Павлом Шереметом накануне его гибели велась слежка – камеры видеонаблюдения зафиксировали бывшего (на сегодняшний день) сотрудника СБУ.

Согласно сведениям украинских СМИ, он провел у дома, где проживал Шеремет, несколько часов той ночью, когда машина журналиста была заминирована.

Удалось установить, что автомобиль, на котором сотрудник силовых структур приехал к дому Шеремета, принадлежит Наталье Зарецкой. Она рассказала, что купила машину в интересах Игоря Устименко. По данным СМИ, он работал в СБУ до 2014 года, сообщает «ФедералПресс».

В СБУ эту информацию комментировать отказались. Устименко также не стал общаться с прессой.