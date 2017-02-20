СМИ узнали о скорой отставке замглавы МЭР Ведева

Заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев в ближайшее время может покинуть свой пост.

Чиновник уже написал заявление об отставке, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к МЭР. Издание отмечает, что в результате решения Ведева сменится блок ведомства, который работает над комплексным планом действий на 2017–2025 годы.

Ведев подтвердил, что принял решение об уходе. По его предположению, заявление должно быть одобрено на текущей неделе. В МЭР, в свою очередь, сообщили, что распоряжения правительства по данному поводу пока не поступало.

Ведев возглавлял департамент бюджетного планирования и госпрограмм, отвечавший за макропрогнозы и статистические данные. Кроме того, он в течение некоторого времени возглавлял МЭР, сразу после отстранения от должности Алексея Улюкаева.