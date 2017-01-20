СМИ узнали о скором закрытии фабрики Roshen в Липецке
Кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, может в скором времени полностью прекратит работу.
Предполагается, что предприятие остановит производство в апреле текущего года. Данное решение продиктовано экономическими и политическими причинами, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой н украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин пожаловался на национальный антикоррупционный комитет на то, что Порошенко, будучи главой государства, скрывает конфликт интересов, связанный с бизнесом. Кроме того, он попросил СБУ возбудить против президента страны уголовное дело, обвинив его в госизмене. Поводом для этого также послужила работа фабрики в Липецке.
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