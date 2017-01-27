СМИ узнали о скором разговоре Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трампа может поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже в ближайшие выходные.

Об этом в своем Twitter сообщила корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон. При этом она сослалась на источник в администрации США. Журналист отметила, что это будет первый звонок Трампа со времени вступления в должность.

Сам президент США также намекал на скорый разговор с Путиным. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что дата телефонного разговора лидеров двух стран пока не согласована.