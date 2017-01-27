СМИ узнали о скором разговоре Трампа с Путиным
Президент США Дональд Трампа может поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже в ближайшие выходные.
Об этом в своем Twitter сообщила корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон. При этом она сослалась на источник в администрации США. Журналист отметила, что это будет первый звонок Трампа со времени вступления в должность.
Сам президент США также намекал на скорый разговор с Путиным. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что дата телефонного разговора лидеров двух стран пока не согласована.
Следующая новость Россияне назвали приемлемый размер пенсии
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии