СМИ узнали о реальном положении дел с госреестром недвижимости

На создание единого государственного реестра недвижимости России в период с 2014 по 2016 годы было потрачено около двух миллиардов рублей. Однако есть основания полагать, что на самом деле базы, обещанной Росреестром, до сих пор не существует.

Поводом для подозрений послужил масштабный сбой, произошедший на сайте ведомства в начале года и полностью остановивший прием документов.

Сотрудник одного из региональных отделений Росреестра на условиях строгой конфиденциальности рассказал порталу «Санкт-Петербург.ру», что он и его коллеги вручную собирают необходимую информацию из разных баз. «Не знаю, как обстоят дела в больших отделениях, но мне кажется, что примерно так же… У нас даже ничего не тестировали, просто ввели новый формат баз и новую форму выписки – это все, разбирайтесь сами», - сообщил он.

По его словам, руководство Росреестра скрывает реальное положение дел. При этом собеседник портала добавил, что на реализацию проекта будет потрачено еще свыше 800 миллионов рублей.

Портал напоминает, что ранее на имя президента России Владимира Путина потупило письмо от сотрудников Росреестра, в котором были описаны многочисленные технические проблемы новой системы. Авторы послания отметили, что руководство запрещает им общаться с прессой на данную тему. Они подчеркнули, что не желают участвовать в сокрытии происходящего и срыве исполнения законодательства о создании единого реестра. При этом они попросили главу государства поручить генпрокуратуре проведение проверки изложенных ими фактов.