СМИ узнали о разработке новых автомобильных номеров

В России могут появиться новые номерные знаки для легковых автомобилей и мотоциклов. Структуры МВД РФ готовятся к пересмотру существующего ГОСТа.

Начальник Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД РФ Олег Порташников рассказал «Коммерсанту», что это связано с рядом накопившихся проблем. В частности, у российских номерных знаков отверстия не совпадают с местами крепления у ряда японских и американский автомобилей, а сверлить дополнительные запрещает законодательство. Похожая ситуация и с номерами для мотоциклов.

По сведениям издания, эскизы новых номеров уже разработаны Российской автомобильной федерацией и переданы в МВД. В Росстандарте корреспондентам рассказали, что пересмотр ГОСТа запланирован на 2017 год.

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Места: Россия
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