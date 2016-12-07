СМИ узнали о продаже Трампом всех своих акций
Избранный президент США Дональд Трамп распродал все принадлежащие лично ему акции в компаниях и банках
Как рассказал The Washington Post пресс-секретаря будущего главы государства Джейсон Миллер, Трамп избавился от ценных бумаг еще около полугода назад. Это позволило ему избежать упреков в конфликте интересов в отношении заявки на президентский пост, а также получить дополнительные средства для финансирования избирательной кампании.
Кому Трамп продал свои доли и на какую сумм Миллер не уточнил.
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