СМИ узнали о продаже Трампом всех своих акций

Избранный президент США Дональд Трамп распродал все принадлежащие лично ему акции в компаниях и банках

Как рассказал The Washington Post пресс-секретаря будущего главы государства Джейсон Миллер, Трамп избавился от ценных бумаг еще около полугода назад. Это позволило ему избежать упреков в конфликте интересов в отношении заявки на президентский пост, а также получить дополнительные средства для финансирования избирательной кампании.

Кому Трамп продал свои доли и на какую сумм Миллер не уточнил.