СМИ узнали о проблемах с обеспечением ВИЧ-инфицированных лекарствами

Медицинские учреждения перестали выдавать ВИЧ-инфицированным россиянам необходимые лекарственные препараты.

Большинству пациентов медики порекомендовали приобретать лекарства самостоятельно. В Москве, Волгограде, Новосибирске и некоторых других регионах, пациентам с ВИЧ-инфекциями изменили схему лечения.

По словам больных, им приходится привыкать к новым препаратам. Кроме того, они обладают сильными побочными эффектами, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на движение «Пациентский контроль».