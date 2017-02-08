СМИ узнали о проблемах с обеспечением ВИЧ-инфицированных лекарствами
Медицинские учреждения перестали выдавать ВИЧ-инфицированным россиянам необходимые лекарственные препараты.
Большинству пациентов медики порекомендовали приобретать лекарства самостоятельно. В Москве, Волгограде, Новосибирске и некоторых других регионах, пациентам с ВИЧ-инфекциями изменили схему лечения.
По словам больных, им приходится привыкать к новым препаратам. Кроме того, они обладают сильными побочными эффектами, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на движение «Пациентский контроль».
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