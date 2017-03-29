СМИ узнали причину отставки Нилова

Глава ГИБДД Виктор Нилов был освобожден от занимаемой должности после проверки в ведомстве.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что в последние несколько месяцев в Госавтоинспекции проводилась внутренняя проверка служебных показателей. После ее окончания с Ниловым не стали продлевать контракт.

Собеседник агентства также отметил, что сам Нилов рапорт об отставке не подавал.