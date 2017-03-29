СМИ узнали причину отставки Нилова
Глава ГИБДД Виктор Нилов был освобожден от занимаемой должности после проверки в ведомстве.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что в последние несколько месяцев в Госавтоинспекции проводилась внутренняя проверка служебных показателей. После ее окончания с Ниловым не стали продлевать контракт.
Собеседник агентства также отметил, что сам Нилов рапорт об отставке не подавал.
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