СМИ узнали предполагаемую дату прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может состояться 15 июня.
В нынешнем году прямая линия будет смещена на два месяца, отмечает РБК. При этом издание ссылается на ряд источников, в том числе, близких к Кремлю.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информацию о дате проведения прямой линии ни подтвердил, ни опроверг. Ранее он говорил, что мероприятие будет перенесено с апреля на другой месяц.
Один из собеседников издания рассказал, что подготовка к прямой линии уже ведется. В частности, подбираются граждане, которые будут присутствовать в студии, определяются регионы для прямых включений.
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