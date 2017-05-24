СМИ узнали предполагаемую дату прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может состояться 15 июня.

В нынешнем году прямая линия будет смещена на два месяца, отмечает РБК. При этом издание ссылается на ряд источников, в том числе, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информацию о дате проведения прямой линии ни подтвердил, ни опроверг. Ранее он говорил, что мероприятие будет перенесено с апреля на другой месяц.

Один из собеседников издания рассказал, что подготовка к прямой линии уже ведется. В частности, подбираются граждане, которые будут присутствовать в студии, определяются регионы для прямых включений.