СМИ узнали о праздничном меню Ангелы Меркель
Репортеры узнали, что купила канцлер ФРГ Ангела Меркель в супермаркете в канун Рождества.
Оказалось, что перед Рождеством канцлер ФРГ не купила ничего праздничного. Западные СМИ сообщили, что в список покупок вошли картофель, творог, масло, перец и коробка конфет. Журналисты разочарованно констатируют, что политик не купила ингредиенты для праздничных блюд или алкогольных напитков, сообщает РИА "Новости". Чек составил около 100 евро.
– Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель, – отметил продавец супермаркета, где побывала политик. Известно, что Ангела Меркель ходила в магазин в окружении трех охранников.
Обычно Меркель с супругом уезжают на праздники в Швейцарию, однако в этом году планы канцлера неизвестны. Нарушить привычный распорядок могли трагические события в Берлине.
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