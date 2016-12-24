СМИ узнали о праздничном меню Ангелы Меркель

Репортеры узнали, что купила канцлер ФРГ Ангела Меркель в супермаркете в канун Рождества.

Оказалось, что перед Рождеством канцлер ФРГ не купила ничего праздничного. Западные СМИ сообщили, что в список покупок вошли картофель, творог, масло, перец и коробка конфет. Журналисты разочарованно констатируют, что политик не купила ингредиенты для праздничных блюд или алкогольных напитков, сообщает РИА "Новости". Чек составил около 100 евро.

– Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель, – отметил продавец супермаркета, где побывала политик. Известно, что Ангела Меркель ходила в магазин в окружении трех охранников.

Обычно Меркель с супругом уезжают на праздники в Швейцарию, однако в этом году планы канцлера неизвестны. Нарушить привычный распорядок могли трагические события в Берлине.