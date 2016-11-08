СМИ узнали о повышении зарплаты российским чиновникам на 38%

Зарплаты российских государственных служащих вырастут на 38%. Повышение намечено на январь 2019 года.

В пресс-службе правительства телеканалу RT пояснили, что рост зарплаты федеральных чиновников произойдет в основном за счет оклада. Повышение зарплат запланировано в числе мероприятий по развитию госслужбы на 2016-2018 годы.

Телеканал отмечает, что индексация зарплат российских госслужащих не производилась с 2014 года. По данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных чиновников в первом полугодии текущего года составляла 99,9 тысячи рублей.