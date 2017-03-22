СМИ узнали о повышении минимальной цены на водку

Минфину поручено поднять минимальную цену на 0,5 литра водки до 219 рублей.

Соответствующее распоряжение отдано вице-премьером Александром Хлопониным, сообщает НСН со ссылкой на RNS. В пресс-службе вице-премьера пояснили, что данная цена была согласована федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка.

Приказ о новой минимальной цене на водку должен быть опубликован до конца месяца.

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