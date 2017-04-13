СМИ узнали о поимке украинского шпиона в Самаре

Сотрудники ФСБ по Самарской области задержали по подозрению в шпионаже 27-летнего гражданина Украины. По данным силовиков, он имеет отношение к подразделению «Спецрезерв» украинской разведки.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что в конце прошлого года въезжал в Ростов-на-Дону «для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта». В частности, его интересовали автобусные и железнодорожные вокзалы, пропускной режим на них, расположение охранников, полицейских и камер видеонаблюдения. Собранные сведения он передал Минобороны Украины.

Задержанный в ходе допроса признался, что занимался визуальной разведкой в Ростовской и Самарской областях, а также на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. При этом он вел фото и видеосъемку.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас решается вопрос о выдворении шпиона из России с последующим запретом на въезд в РФ в течение 10 лет.

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