СМИ узнали подробности задержания Улюкаева

Министр экономического развития Алексей Улюкаев лично не получал 2 миллиона долларов, которые ему якобы были переданы в качестве взятки, сообщил источник «Новой газеты».

По его словам, деньги находились в банковской ячейке, но сам Улюкаев их не изымал. Собеседники издания также отметили, что материалы оперативно-технических мероприятий «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги».

Источники утверждают, что все мероприятия проводились по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности компании «Роснефть» Олега Феоктистова, который возглавил службу безопасности в качестве прикомандированного сотрудника ФСБ», а до августа 2016 года занимал пост первого заместителя начальника УСБ ФСБ.

Кроме того, со слов собеседников газеты, Улюкаева задерживали сотрудники 3 отдела управления «К» ФСБ и 6 службы управления собственной безопасности ФСБ.

Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития сделки по продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Министр находился в разработке ФСБ более года.

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Организации: МЭР
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