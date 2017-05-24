СМИ узнали о подготовке теракта братом манчестерского смертника
Младший брат Салмана Абеди, совершившего самоподрыв на стадионе в британском Манчестере, Хашем также готовился совершить теракт.
Накануне сообщалось, что Хашема Абеди задержали в ливийской столице Триполи. По данным местной полиции, он прибыл туда с целью подготовки теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Хашем Абеди подозревается в связях с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ).
Ранее стало известно, что в Триполи также задержали отца Салмана и Хашема – Рамадана Абеди, а в Манчестере – старшего из троих братьев – Исмаила.
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