СМИ узнали о планах Тиллерсона в Москве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву будет требовать от России отказаться от поддержки сирийского лидера Башара Асада.

Об этом сообщает издание The Sunday Times. Источник отмечает, что Кремлю известно о проведении властями Сирии химической атаки на прошлой неделе. Тиллерсон представит доказательства того, что Москва знала об этом.

Также госсекретарь США планирует обвинить Россию в несоблюдении соглашения от 2013 года, согласно которому она обязалась уничтожить арсенал сирийского химоружия.

Визит Тиллерсона в Москву запланирован на 11-12 апреля. Накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в России, объявив, что госсекретарь США донесет до Кремля позицию стран «семерки» по Сирии.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что высказывания об использовании сирийскими военным химического оружия в Идлибе 4 апреля являются недостоверными.