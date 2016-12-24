СМИ узнали о планах террористов атаковать Великобританию

Британские СМИ заявили, что в 2016 году в Великобритании была высокой вероятность нападения исламистских радикалов. В 2017 году эта опасность сохранится.

– Никто не верит в то, что ситуация улучшится, – заявил источник издания. За последние 30 месяцев в Великобритании предотвратили 11 терактов. Из них четыре – в 2016 году, сообщает ТАСС. В Великобритании спецслужбы заявили, что в атаках заинтересована запрещенная группировка "Исламское государство".

19 ноября в Берлине гражданин Туниса за рулем фуры въехал в праздничную толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек.