СМИ узнали о планах террористов атаковать Великобританию
Британские СМИ заявили, что в 2016 году в Великобритании была высокой вероятность нападения исламистских радикалов. В 2017 году эта опасность сохранится.
– Никто не верит в то, что ситуация улучшится, – заявил источник издания. За последние 30 месяцев в Великобритании предотвратили 11 терактов. Из них четыре – в 2016 году, сообщает ТАСС. В Великобритании спецслужбы заявили, что в атаках заинтересована запрещенная группировка "Исламское государство".
19 ноября в Берлине гражданин Туниса за рулем фуры въехал в праздничную толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек.
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