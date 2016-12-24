СМИ узнали о планах террористов атаковать Великобританию

Британские СМИ заявили, что в 2016 году в Великобритании была высокой вероятность нападения исламистских радикалов. В 2017 году эта опасность сохранится.

– Никто не верит в то, что ситуация улучшится, – заявил источник издания. За последние 30 месяцев в Великобритании предотвратили 11 терактов. Из них четыре – в 2016 году, сообщает ТАСС. В Великобритании спецслужбы заявили, что в атаках заинтересована запрещенная группировка "Исламское государство".

19 ноября в Берлине гражданин Туниса за рулем фуры въехал в праздничную толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек.

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Следующая новость Новый президент Молдавии собирается посетить Москву

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО