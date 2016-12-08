СМИ узнали о планах по отправке в Сирию «чеченского спецназа»

Бойцы батальонов «Восток» и «Запад», дислоцирующихся в Чечне и получивших неформальное название «чеченский спецназ» будут отправлены в Сирию для охраны авиабазы Хмеймим.

Ряд источников в Минобороны России рассказали «Известиям», что некоторое время назад «Восток» и «Запад» переформировали в батальоны военной полиции и подготовили к переброске на Ближний Восток.

Эксперты пояснили изданию, что чеченцы являются единоверцами для большинства сирийцев. Их присутствие в САР должно облегчить взаимодействие с местными жителями.