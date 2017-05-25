СМИ узнали о планах Киева полностью прекратить железнодорожное сообщение с РФ

Украинские власти планируют прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.

Данное решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исчточник, близкий к правительству Украины.

Он пояснил, что предлогом для полного прекращения железнодорожного сообщения станет нежелание России прекратить пассажирские перевозки из зоны силовой операции на востоке Украины, что в Киеве расценивают как нарушение суверенитета и территориальной целостности.

Пока планы о прекращении пассажирских перевозок официально не подтверждаются ни украинской, ни российской сторонами. Однако некоторые собеседники издания настаивают на вероятности этого, поскольку тренд о полном разрыве связей с Россией востребован у части украинского общества. Власти следуют ему, отодвигая финансовые расчеты на второй план.

Грузовое железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращены ранее, одновременно с расширением Киевом санкций.