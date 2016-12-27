СМИ узнали об обнаружении одного из черных ящиков Ту-154

В районе крушения самолета Ту-154 найден один из его бортовых самописцев. В ближайшее время он будет поднят на поверхность.

Состояние черного ящика пока неизвестно. Еще два самописца, находившиеся в хвостовой части самолета пока не обнаружены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что во время ночных поисковых работ были найдены тела трех погибших и большое количество останков.