СМИ узнали об обнаружении фюзеляжа разбившегося Ту-154
Фюзеляж потерпевшего катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России обнаружен в Черном море.
Он находится примерно в одной миле от берега, на глубине 27 метров, рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, водолазы уже обследовали найденный объект сонаром и подтвердили, что он является фюзеляжем Ту-154.
Собеседник агентства добавил, что на месте обнаружения находки установлен радиобуй, зона поисковой операции локализована. Он также отметил, что в настоящее время прорабатываются варианты подъема самолета со дна.
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