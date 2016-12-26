СМИ узнали об обнаружении фюзеляжа разбившегося Ту-154

Фюзеляж потерпевшего катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России обнаружен в Черном море.

Он находится примерно в одной миле от берега, на глубине 27 метров, рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, водолазы уже обследовали найденный объект сонаром и подтвердили, что он является фюзеляжем Ту-154.

Собеседник агентства добавил, что на месте обнаружения находки установлен радиобуй, зона поисковой операции локализована. Он также отметил, что в настоящее время прорабатываются варианты подъема самолета со дна.