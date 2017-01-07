СМИ узнали о намерениях Клинтон побороться за пост мэра Нью-Йорка

Экс-кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон может принять участие в выборах мэра Нью-Йорка.

Источник издания New York Daily News в лагере демократов рассказал, что многие сторонники убеждают Клинтон вернуться в политику и составить конкуренцию нынешнему главе города Биллу де Базио.

Издание отмечает, что отношения между Клинтон и де Базио резко испортились после того, как последний отказался поддержать ее на президентских выборах.

Сама Клинтон пока никак не комментирует возможное участие в выборах мэра Нью-Йорка, которые должны пройти в ноябре 2017 года.