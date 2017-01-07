СМИ узнали о намерениях Клинтон побороться за пост мэра Нью-Йорка
Экс-кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон может принять участие в выборах мэра Нью-Йорка.
Источник издания New York Daily News в лагере демократов рассказал, что многие сторонники убеждают Клинтон вернуться в политику и составить конкуренцию нынешнему главе города Биллу де Базио.
Издание отмечает, что отношения между Клинтон и де Базио резко испортились после того, как последний отказался поддержать ее на президентских выборах.
Сама Клинтон пока никак не комментирует возможное участие в выборах мэра Нью-Йорка, которые должны пройти в ноябре 2017 года.
Следующая новость Трамп объяснил кибератаки халатностью самих демократов
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии