СМИ узнали о намерении Японии смягчить визовый режим с Россией
В ходе визита президента России Владимира Путина в Японию власти страны намерены объявить о смягчении визового режима.
Нововведения коснутся виз, которые выдаются на длительный срок и позволяют посещать Японию многократно. Токио намерен продлить срок действия таких виз с трех до пяти лет, сообщает издание Asahi.
Кроме того, в случае успешных переговоров могут быть ослаблены и санкции в отношении России, введенные Японией в связи с ситуацией на Украине. В частности, могут быть возобновлены консультации по заключению договоров о военном, космическом, инвестиционном сотрудничестве.
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