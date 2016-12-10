СМИ узнали о намерении Японии смягчить визовый режим с Россией

В ходе визита президента России Владимира Путина в Японию власти страны намерены объявить о смягчении визового режима.

Нововведения коснутся виз, которые выдаются на длительный срок и позволяют посещать Японию многократно. Токио намерен продлить срок действия таких виз с трех до пяти лет, сообщает издание Asahi.

Кроме того, в случае успешных переговоров могут быть ослаблены и санкции в отношении России, введенные Японией в связи с ситуацией на Украине. В частности, могут быть возобновлены консультации по заключению договоров о военном, космическом, инвестиционном сотрудничестве.