СМИ узнали о намерении США поссорить Россию с Ираном

В Белом доме рассматривают возможности воспрепятствовать дипломатическому и военному сотрудничеству Москвы и Тегерана.

Источник в администрации США рассказал изданию The Wall Street Journal о наличии «клина», который может быть вбит между Россией и Ираном. По его словам, власти США готовы пойти на использование этого варианта.

Собеседник издания пояснил, что Вашингтон не рассматривает Россию как источник угрозы существованию США. Он настроен на сдерживание Ирана, считая, что он затормаживает процесс борьбы с терроризмом, поддерживая режим Башара Асада в Сирии. Рассорив Москву и Тегеран, Штаты надеются положить конец сирийскому конфликту и придать новое направление борьбе с терроризмом, передают «Народные новости».