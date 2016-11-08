СМИ узнали о намерении Обамы уволить главу ФБР

Президент США Барак Обама собирается отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Предполагается, что глава ведомства будет уволен после президентских выборов, которые пройдут 8 ноября.

Идея отставки директора ФБР принадлежит советнице президента Валери Джаретт, пишет издание Daily Mail. По ее мнению, Коми подлежит увольнению за «непродуманное и неразумное вмешательство в президентские выборы».

Издание утверждает, что возобновление Коми расследования в отношении Клинтон разозлило Обаму, но он не хотел увольнять главу ФБР, опасаясь обвинения в препятствовании правосудию. Однако Джаретт убедила президента в том, что его решение будет поддержано в конгрессе.

В качестве одного из кандидатов на замену Коми в ФБР называют генерального прокурора Лоретту Линч.