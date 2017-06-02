СМИ узнали о намерении Дональда Трампа отменить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп собирался отменить антироссийские санкций в первые дни после вступления в должность.

Администрация президента поручила Госдепартаменту США разработать соответствующие предложения, однако толкнулась с категорическим неприятием данной инициативы со стороны представителей команды экс-главы государства Барака Обамы. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Yahoo News.

Один из бывших сотрудников внешнеполитического ведомства Дэниел Фрид рассказал, что в первые дни президентства Трампа получал «панические звонки» от коллег, которые жаловались на поручения о разработке мер по снятию санкций с России. Они умоляли его предпринять что-либо, чтобы помешать этому.

По словам Фрида, он обратился в Конгресс, после чего в Сенат поступил законопроект, предусматривающий закрепление уже действующих санкций и усиление мер давления на Москву.