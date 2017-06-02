СМИ узнали о намерении Дональда Трампа отменить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп собирался отменить антироссийские санкций в первые дни после вступления в должность.

Администрация президента поручила Госдепартаменту США разработать соответствующие предложения, однако толкнулась с категорическим неприятием данной инициативы со стороны представителей команды экс-главы государства Барака Обамы. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Yahoo News.

Один из бывших сотрудников внешнеполитического ведомства Дэниел Фрид рассказал, что в первые дни президентства Трампа получал «панические звонки» от коллег, которые жаловались на поручения о разработке мер по снятию санкций с России. Они умоляли его предпринять что-либо, чтобы помешать этому.

По словам Фрида, он обратился в Конгресс, после чего в Сенат поступил законопроект, предусматривающий закрепление уже действующих санкций и усиление мер давления на Москву.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: санкции
Следующая новость Обама раскритиковал Трампа за отказ о соглашения по климату

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО