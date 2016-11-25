СМИ узнали о намерении Белоруссии поднять цену на транзит нефти из РФ
Белоруссия хочет повысить стоимость транзита российской нефти более чем на 20%.
Соответствующие уведомления направлены «Транснефти» и ряду других компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии.
В «Транснефти» агентству подтвердили, что уведомление получено. При этом отметили, что не согласны с таким повышением, поскольку не видят ему обоснований. Представитель компании Игорь Демин заявил, что предложение белорусской стороны будет направлено в ФАС, которой и предстоит принять решение о тарифе.
Ранее Минск уже хотел повысить цену на транзит и даже принял соответствующее постановление. Однако позднее отказался от своего решения в обмен на восстановление объемов поставки российской нефти Белоруссии.
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