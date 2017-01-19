СМИ узнали о намерении банков выступить против монополии карты «Мир»

Ряд крупных российских банков готовят письмо на имя глав ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором просят отказаться от обязательного требования по переводу всех бюджетников на национальную платежную систему «Мир».

Согласно законопроекту «О национальной платежной системе», начала будущего года граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты, в том числе зарплаты и пенсии, только на карты «Мир». Официально банки готовы выполнить это требование и перевести своих клиентов на указанные карты. Однако источники, близкие к кредитным организациям, утверждают, что отмечают, что это противоречит антимонопольному законодательству и чревато нарушением сложившейся платежной инфраструктуры, пишет «Коммерсант».

Кроме того, эксперты считают, что нововведение вызовет недовольство у граждан. По их мнению, у россиян должна быть возможность получать средства и на другие карты.

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