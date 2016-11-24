СМИ узнали о крупном хищении в Центре Хруничева

СГУ СКР завело уголовное дело по факту хищения в Центре имени Хруничева на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, в 2013-2014 годах предприятием, которым тогда руководил Александр Селиверстов, было закуплено металообрабатывающее оборудование по завышенным ценам. Сведения об этом были обнаружены в материалах, которые правоохранители получили от контрольно-ревизионного управления Центра. Эти материалы появились в ходе проверок, которые проводились в целях финансового оздоровления предприятия, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центра.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Близкий к следствию источник издания уточнил, что к делу имеют отношение ряд экс-сотрудников и руководителей Центра Хруничева. В то же время обвинения конкретным лицам пока не предъявлены.

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