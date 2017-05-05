СМИ узнали об использовании боевиками в САР оружия с российской электроникой

Российские военные специалисты и сотрудники спецслужб, изучающие вооружение боевиков, установили, что те используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения, оснащенными электроникой, которая произведена в РФ.

Один из экспертов рассказал «Коммерсанту», что существую приборы ночного видения трех поколений. Самые современные из них, позволяющие обнаружить человека за несколько сотен метров даже ненастной ночью, производятся только в РФ и США. Законодательства обеих стран запрещают вывозить такие приборы за границу, однако каким-то образом они все же попали в САР.

Издание отмечает, что жертвами снайперских обстрелов террористов в Сирии стали четверо российских военнослужащих.