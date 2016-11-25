СМИ узнали о грядущей реорганизации в администрации президента России

В скором времени администрацию президента России ожидает серьезная реорганизация. Предполагается, что количество управлений с 21 сократится до 8-9.

Источник, близки к администрации главы государства, рассказал «Коммерсанту», что об изменениях может стать известно уже на следующей неделе, после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

В частности, Управление по общественным проектам может быть включено в состав Управления по внутренней политике. Кроме того, источники издания не исключают вхождения в УВП Управления по обеспечению деятельности Госсовета.