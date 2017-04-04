СМИ узнали о готовящихся митингах против терроризма

В крупных городах России 8 апреля пройдут митинги против терроризма. Соответствующие рекомендации уже направлены администрацией президента в регионы.

«Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ», - рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к администрации.

Издание уже получило подтверждение данной информации в ряде региональных администраций и в «Единой России». Подготовка к митингам уже начата.

«Только не надо называть это «Днем гнева», это день скорби. Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей — доказать, что это не так», - рассказал изданию один из собеседников. Он добавил, что установок относительно численности участников акций и лозунгов из Москвы не поступало.

Политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин раскритиковал данную инициативу. Решение о проведении митингов он назвал поспешным. «Уверен, что принудительное собрание общественности в условиях нарастающего протеста не совсем разумно», - сказал он.