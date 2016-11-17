СМИ узнали о готовности Саакашвили возглавить революцию на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости смены украинской элиты революционным путем.

Он пояснил, что уже собрал соратников и готов исправить совершенную неколько лет назад украинцами «историческую ошибку», сообщает «Дни.ру» со ссылкой на интервью политика грузинскому телеканалу «Рустави-2».

Покинув пост главы области, Саакашвили создал партию «Платформа новых сил», офис для которой снял в центре Киева в непосредственной близости от правительственных зданий. Он разъяснил, что подобное расположение штаб-квартиры уже помогло ему во время «революции роз» на родине.

Саакашвили также отметил, что имеет полное право оказывать влияние на судьбу Украины. По его словам, он стоял у истоков ее независимости и принимал непосредственное участие в «оранжевой революции» 2004 года.

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