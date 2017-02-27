СМИ узнали о госпитализации актера Караченцова после ДТП
Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Московской области, после которого был госпитализирован.
Инцидент произошел в Щелковском районе, в поселке Загорянский. Столкнулись автомобиль Toyota и грузовая «Газель». Актер, ехавший в легковой машине в качестве пассажира, получил различные травмы и был отправлен в больницу, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. В
пресс-службе полиции сообщение о ДТП подтвердили, но не уточнили личность пострадавшего.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства сучившегося.
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