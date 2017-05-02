СМИ узнали о гибели российского военного советника в Сирии
В Сирии погиб российский военный советник подполковник Алесей Бучельников.
Офицер был убит снайпером во время обстрела подразделения сирийской правительственной армии боевиками, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Бучельников занимался в Сирии обучением личного состава артиллерийских подразделений армии САР, уточнили в ведомстве.
Аналогичный инцидент произошел в Сирии 20 апреля. Тогда при обороне военного городка во время наступления боевиков погиб майор Сергей Бордов. ОН был представлен к государственной награде посмертно.
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