СМИ узнали о гибели российского военнослужащего в Сирии

В Сирии погиб российский военнослужащий по контракту Игорь Завидный. Об этом СМИ рассказал его брат Евгений.

По его словам, военный погиб 9 апреля, попав под минометный огонь. Вместе с ним был убит еще один человек – военнослужащий из другой части.

Кроме того, о гибели Игоря Завидного написала на своей странице в соцсети подруга его матери Ирина Зубова, передает РИА ФедералПресс.

В Минобороны России данную информацию пока не комментируют.