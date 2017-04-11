СМИ узнали о гибели российского военнослужащего в Сирии
В Сирии погиб российский военнослужащий по контракту Игорь Завидный. Об этом СМИ рассказал его брат Евгений.
По его словам, военный погиб 9 апреля, попав под минометный огонь. Вместе с ним был убит еще один человек – военнослужащий из другой части.
Кроме того, о гибели Игоря Завидного написала на своей странице в соцсети подруга его матери Ирина Зубова, передает РИА ФедералПресс.
В Минобороны России данную информацию пока не комментируют.
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