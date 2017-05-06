СМИ узнали, что Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом
Члены переходного штаба президента США Дональда Трампа предупреждали бывшего помощника главы государства по нацбезопасности Майкла Флинна, что связи с российским послом Сергеем Кисляком связаны с огромным риском.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США. По данным издания, в ноябре 2016 года Флинн был предупрежден, что все встречи и разговоры с российским послом наверняка отслеживаются разведслужбами Америки.
Флинн стал помощником Трампа по вопросам нацбезопасности в январе 2017 года, однако спустя месяц он подал в отставку из-за того, что якобы недостаточно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих связях с послом России Сергеем Кисляком.
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