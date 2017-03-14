СМИ узнали о доходах Поклонской

Депутат Госдумы Наталья Поклонская одной из первых отчиталась о своих доходах с начала декларационной кампании в парламенте.

За прошлый год она заработала 2,6 миллиона рублей. Данную сумму составили ее заработки в качестве прокурора Крыма и парламентария.

В собственности Поклонская не имеет ни недвижимости, ни транспортных средств. Проживает в двухкомнатной квартире в Москве, предоставленный на срок депутатских полномочий, передвигается на служебном автомобиле.

Согласно декларации, Поклонская имеет счет в банке на Украине. Однако воспользоваться им не может – он заблокирован из-за санкций, сообщает РИА ФедералПресс.