СМИ узнали о доходах Поклонской
Депутат Госдумы Наталья Поклонская одной из первых отчиталась о своих доходах с начала декларационной кампании в парламенте.
За прошлый год она заработала 2,6 миллиона рублей. Данную сумму составили ее заработки в качестве прокурора Крыма и парламентария.
В собственности Поклонская не имеет ни недвижимости, ни транспортных средств. Проживает в двухкомнатной квартире в Москве, предоставленный на срок депутатских полномочий, передвигается на служебном автомобиле.
Согласно декларации, Поклонская имеет счет в банке на Украине. Однако воспользоваться им не может – он заблокирован из-за санкций, сообщает РИА ФедералПресс.
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