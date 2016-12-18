СМИ узнали дату встречи глав МИД по Сирии
Встреча министров иностранных дел России Ирана и Турции по ситуации в Сирии может состояться 20 декабря.
Ранее иранские СМИ приводили другую дату переговоров – 27 декабря. Агентство Tasnim, ссылаясь на пресс-секретаря МИД Ирана, сообщает, что дату встречи было решено перенести на неделю раньше по инициативе главы ведомства Джавада Зарифа. Основанием для этого послужила ситуация в САР в целом и в Алеппо в частности.
Ранее переговоры анонсировали в МИД России, однако дата встречи не называлась.
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