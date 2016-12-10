СМИ узнали дату продления антироссийских санкций ЕС
Экономические санкции Евросоюза в отношении России будут продлены после встречи глав стран сообщества, которая состоится в Брюсселе 15 декабря.
Все формальности, связанные с продлением ограничений, будут улажены до 20 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. Предполагается, что санкции будут продлены на полгода.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ЕС договорились о продлении ограничений. Срок их действий истекает 31 января будущего года, однако Запад хочет успеть с продлением до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 января. Его намерения наладить отношения с Москвой могут усилить разногласия относительно целесообразности санкций.
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