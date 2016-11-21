СМИ узнали об аресте еще двух украинских диверсантов в Крыму
По делу о подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Крыма задержаны и арестованы еще два фигуранта.
В Киевском районном суде Симферополя РИА «Новости» рассказали, что одним из арестованных является полковник украинской разведки Алексей Стогний. Второго фигуранта зовут Глеб Шаблий, его воинское звание не уточняется.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Подозреваемые арестованы на два месяца. Задержаны они были еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас. Следствием установлена их связь с тремя украинскими диверсантами, которых задержали ранее.
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