СМИ узнали об аресте еще двух украинских диверсантов в Крыму

По делу о подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Крыма задержаны и арестованы еще два фигуранта.

В Киевском районном суде Симферополя РИА «Новости» рассказали, что одним из арестованных является полковник украинской разведки Алексей Стогний. Второго фигуранта зовут Глеб Шаблий, его воинское звание не уточняется.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Подозреваемые арестованы на два месяца. Задержаны они были еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас. Следствием установлена их связь с тремя украинскими диверсантами, которых задержали ранее.