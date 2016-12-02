ФСБ узнала о готовящихся кибератаках на финансовую систему РФ

ФСБ России получила информации о готовящихся иностранными спецслужбами кибератаках, направленных на дестабилизацию финансовой системы РФ.

Как отмечается в сообщении, масштабные атаки запланированы с 5 декабря 2016 года.

Отмечается, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

Атаки планируется сопровождать массовой рассылкой смс-сообщений публикациями в социальных сетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, сообщает «Интерфакс».