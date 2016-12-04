В Узбекистане закрылись избирательные участки

Избирательные участки, на которых проходило голосование по выборам президента Узбекистана, закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов.

Явка на выборах превысила 80 процентов. Избирателям было предложено проголосовать за одного из четырех кандидатов: член Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев, представитель Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" (Справедливость) Наримон Умаров, от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжон Кетмонов и член Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Сарвар Отамурадов. Все кандидаты в течение дня проголосовали на различных участках, сообщает "Интерфакс".

Прежний президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в сентябре этого года после инсульта.