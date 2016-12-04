В Узбекистане закрылись избирательные участки

Избирательные участки, на которых проходило голосование по выборам президента Узбекистана, закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов.

Явка на выборах превысила 80 процентов. Избирателям было предложено проголосовать за одного из четырех кандидатов: член Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев, представитель Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" (Справедливость) Наримон Умаров, от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжон Кетмонов и член Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Сарвар Отамурадов. Все кандидаты в течение дня проголосовали на различных участках, сообщает "Интерфакс".

Прежний президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в сентябре этого года после инсульта.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
События: выборы
Следующая новость На Гавайях выпал рекордный объем снега

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО