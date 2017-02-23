В Узбекистане взорвался завод удобрений

В городе узбекском городе Фергана прогремел взрыв на заводе азотных удобрений «Ферганаазот».

По данным МЧС республики, инцидент произошел в ходе проведения ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе завода. На сайте ведомства отмечено, что имеются человеческие жертвы, но их количество не уточняется.

Правительство Узбекистана создало комиссия для выяснения причин и обстоятельств происшествия, а также для необходимо помощи семья пострадавших.