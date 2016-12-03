В Узбекистане начался «день тишины» перед выборами президента

В Узбекистане установился «день тишины» накануне выборов главы государства. Он был введен поправками в законодательство страны в прошлом году.

Выборы президента в Узбекистане пройдут 4 декабря. В соответствии с нововведением, с улиц убраны плакаты с портретами кандидатов, телеканалы и радиостанции убрали из эфира агитационные ролики и цитаты из предвыборных программ кандидатов, передает ТАСС.

На пост президента претендуют и.о. главы государства премьер-министр Шавкат Мирзиев (выдвинут от Либерально-демократической партии Узбекистана), вице-спикер нижней палаты парламента Сарвар Отамурадов (от Национально-демократической партии «Национальное возрождение»), лидер социал-демократов и глава Народно-демократической партии Хотамжон Кетмонов.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
События: выборы
Следующая новость Стивен Хокинг попал в больницу в Риме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО