В Узбекистане начался «день тишины» перед выборами президента

В Узбекистане установился «день тишины» накануне выборов главы государства. Он был введен поправками в законодательство страны в прошлом году.

Выборы президента в Узбекистане пройдут 4 декабря. В соответствии с нововведением, с улиц убраны плакаты с портретами кандидатов, телеканалы и радиостанции убрали из эфира агитационные ролики и цитаты из предвыборных программ кандидатов, передает ТАСС.

На пост президента претендуют и.о. главы государства премьер-министр Шавкат Мирзиев (выдвинут от Либерально-демократической партии Узбекистана), вице-спикер нижней палаты парламента Сарвар Отамурадов (от Национально-демократической партии «Национальное возрождение»), лидер социал-демократов и глава Народно-демократической партии Хотамжон Кетмонов.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет.