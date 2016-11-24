В Узбекистане начали выбирать президента

В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах главы государства. Оно продлятся до 2 декабря. Основной день голосования назначен на 4 декабря.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата – премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Шавкат Мерзиеев, вице-спикер нижней палаты парламента Сарвар Отамурадов, лидер социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Наримон Умаров и глава Народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов, сообщает РИА «Новости».

Основным претендентом на победу в выборах эксперты считают Мирзиева.

Предыдущий глава государства Ислам Каримов скончался в начале сентября в возрасте 78 лет.