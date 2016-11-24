В Узбекистане начали выбирать президента
В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах главы государства. Оно продлятся до 2 декабря. Основной день голосования назначен на 4 декабря.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата – премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Шавкат Мерзиеев, вице-спикер нижней палаты парламента Сарвар Отамурадов, лидер социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Наримон Умаров и глава Народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов, сообщает РИА «Новости».
Основным претендентом на победу в выборах эксперты считают Мирзиева.
Предыдущий глава государства Ислам Каримов скончался в начале сентября в возрасте 78 лет.
Следующая новость Оппозиция Южной Кореи настаивает на голосовании по импичменту президента
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии