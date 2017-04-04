Узбекистан обеспечит Россию овощами и фруктами

Первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подписали 16 двусторонних соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов, сообщает МИД Узбекистана.

Помимо добывающих разработок и соответствующих документов, а также различных инвестиционных проектов, подписаны контракты на поставку в Россию свежей и переработанной плодоовощной продукции на сумму 612 миллионов долларов.

Дополнительный масштабный пакет документов подписан в Кремле по итогам узбекско-российских переговоров на высшем уровне 3 апреля.