Узбекистан обеспечит Россию овощами и фруктами
Первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подписали 16 двусторонних соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов, сообщает МИД Узбекистана.
Помимо добывающих разработок и соответствующих документов, а также различных инвестиционных проектов, подписаны контракты на поставку в Россию свежей и переработанной плодоовощной продукции на сумму 612 миллионов долларов.
Дополнительный масштабный пакет документов подписан в Кремле по итогам узбекско-российских переговоров на высшем уровне 3 апреля.
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